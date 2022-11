Séoul salue les nouvelles sanctions américaines contre Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a très bien accueilli les nouvelles sanctions imposées par les Etats-Unis à l'encontre des individus et d'une entreprise impliqués dans le développement balistique et nucléaire de Pyongyang.D'après un diplomate sud-coréen, Séoul a salué ces mesures restrictives américaines, avant de s'engager à renforcer la coopération avec ses alliés tout comme avec la communauté internationale, notamment dans l'application des dispositifs punitifs onusiens existants.Cette source diplomatique a fait savoir que les gouvernements sud-coréen et américain avaient mené des consultations avant que ces nouvelles sanctions soient rendues publiques.En effet, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC), dépendant du département du Trésor américain, a annoncé mardi intégrer à la liste de ses sanctionnés deux Chinois, responsables de la compagnie aérienne nord-coréenne Air Koryo. Ils sont soupçonnés d’avoir transféré des produits tels que des composants électroniques aux services du ministère de l'Industrie des fusées et du Bureau général de reconnaissance du pays communiste.Tornado Cash figure également est également épinglé. L'entreprise est accusée d’avoir fourni un service de mixage de monnaies virtuelles à Lazarus, groupe de hackers nord-coréens.De son côté, le pays du Matin clair a ajouté le 14 octobre dernier à sa liste des réprimandés, 15 personnes et 16 institutions nord-coréennes ayant contribué au développement de missiles et au contournement des mesures répressives onusiennes.Selon la diplomatie sud-coréenne, Séoul examine d'éventuelles sanctions indépendantes supplémentaires, mais dans une étroite coopération avec Washington et Tokyo, entre autres, pour optimiser l'efficacité des punitions contre le régime de Kim Jong-un.