Drame d’Itaewon : l’opposition soumet une demande d’enquête parlementaire

Photo : YONHAP News

Comme ils s’y étaient engagés, le Minjoo et deux autres petits mouvements de l’opposition, dont le Parti de la Justice, ont présenté hier à l’Assemblée nationale une demande d’enquête parlementaire sur la bousculade meurtrière survenue le 29 octobre à Itaewon.Cinq indépendants les ont rejoints eux aussi. La requête est ainsi signée par 181 élus, alors que l’Hémicycle en compte un total de 300. Un nombre suffisant pour l’adopter à eux seuls, sans le consentement du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle.Ces députés y promettent de faire la lumière sur l’origine exacte de la tragédie qui a coûté la vie à 156 personnes, sur la responsabilité et les réactions des administrations concernées ainsi que sur les soupçons de dissimulation de preuves. Ils y pointent du doigt les gouvernements central et local, voire le Bureau présidentiel de Yongsan.Selon les législateurs, l’emménagement du siège présidentiel à Yongsan, l’arrondissement dont fait partie aussi Itaewon, est l’une des causes essentielles de l’accident, les effectifs de sécurité autour de l'enceinte ayant été excessivement renforcés.Pourtant, le PPP est catégorique quant à la nécessité de cette investigation par l’Assemblée. Il invoque que celle-ci, non contraignante, entrave les enquêtes policières en cours et ne fera que provoquer des disputes politiques. Elle est allée jusqu’à parler des arrière-pensées de l’opposition.Même tonalité dans la réaction de la présidence de la République. Cette dernière a affirmé qu’il ne faudrait pas exploiter la tristesse des gens dans un but politique.Quoiqu’il en soit, l’opposition veut adopter sa demande en séance plénière de l’Assemblée nationale, le 24 novembre. Il est donc fort possible qu’une nouvelle enquête parlementaire soit menée pour la première fois en six ans.