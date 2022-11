Le Bureau présidentiel de Yongsan bannit la chaîne de télévision MBC de l'avion du chef de l’Etat

Photo : YONHAP News

Le Bureau présidentiel de Yongsan a interdit les journalistes de MBC, un groupe audiovisuel public du pays, de monter à bord de l'avion présidentiel, qui décollera demain pour la tournée du chef de l'Etat en Asie du Sud-est. Il a expliqué que cette restriction était prise pour prévenir les « fake news ».Cette mesure inattendue contre les journalistes de la chaîne de télévision a été rendue publique hier soir, l'avant-veille du voyage pour six jours du président Yoon Suk-yeol.Effectivement, un message signé par Yongsan a été adressé à MBC. Il explique que le déplacement des journalistes à bord de l'avion présidentiel était offert pour faciliter le travail de la presse, mais que cette faveur ne serait pas accordée à la chaîne en question, ayant diffusé des « informations déformées ».La présidence a ainsi condamné le groupe audiovisuel pour plusieurs raisons : « la falsification des sous-titres, la tentative de nuire aux relations entre le pays et ses alliés, ou encore la diffusion de contenus partiaux sans avoir aucune intention de les rectifier ».Cette décision fait écho bien évidemment à l'affaire des propos vulgaires que le chef de l’Etat avaient tenu en septembre dernier à New York où se déroulait l'Assemblée générale des Nations unies. MBC a été la première à révéler cet acte inconvenant, ce qui aurait détérioré, selon Yoon et ses conseillers, les relations sud-coréano-américaines.A cette époque-là, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir, avait exprimé son mécontentement devant l'immeuble de MBC et même poursuivi ses président et journalistes pour diffamation contre le dirigeant.De son côté, le puissant groupe a dénoncé cette mesure exceptionnelle susceptible de bafouer la liberté de la presse, avant d'annoncer sa volonté de se déplacer à bord d'un autre avion pour assumer la couverture médiatique sur place.