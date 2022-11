Drame d’Itaewon : regards critiques sur les enquêtes policières

Photo : KBS News

Les enquêtes policières sur le drame d’Halloween à Itaewon progressent à grand pas.A ce stade, quatre institutions sont dans le viseur de l’équipe spéciale chargée des investigations. Il s’agit de la Police, la caserne de sapeurs-pompiers, la mairie de l’arrondissement compétent, celui de Yongsan, ainsi que Seoul Metro, qui devait contrôler la circulation de la station du quartier où est survenu l’accident.Le groupe, créé il y a moins de dix jours, a lui-même annoncé faire accélérer les choses. Ses effectifs ont d’ores et déjà perquisitionné plus de 60 endroits.Cela dit, il y a une ombre au tableau. Le ministère de l’Intérieur, pourtant aux manettes de la gestion des catastrophes et de la sécurité civile, reste à l’abri des enquêtes. La cellule spéciale se contente de répéter qu’elle continue à examiner les lois concernées pour voir si en vertu de ces dispositions, elle pourra lui faire assumer la responsabilité.La mairie de Séoul est elle aussi épargnée, alors que ces textes désignent explicitement les collectivités locales compétentes comme les établissements responsables de la gestion des désastres.Même chose pour le ministère de la Santé, concerné par le transfert de blessés ou le système de soins médicaux d’urgence, et surtout le Service dit de la situation du Bureau présidentiel de Yongsan, qui nie être aux commandes de la gestion de crise. De quoi susciter des critiques de certains citoyens. Face à cette grogne, l’équipe spéciale a annoncé pouvoir mener ses enquêtes aussi sur ces institutions, si cela est jugé nécessaire.