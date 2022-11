La Corée du Sud s'attèle au développement de l'économie de l'hydrogène

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a dévoilé une série de mesures stratégiques pour développer l'économie de l'hydrogène à l'issue de la première réunion de la Commission sur l'économie hydrogène tenue hier depuis la prise de pouvoir de l'administration de Yoon Suk-yeol.Premièrement, la demande sera relancée à travers les subventions attribuées aux acheteurs de bus ou de camion à hydrogène. Ce qui portera le nombre de véhicules fonctionnant grâce à cette énergie propre à 30 000 d'ici 2030. Les crédits d'impôts sur l'acquisition et l'exemption des frais de péage seront également appliqués.Ensuite, l’exécutif se propose de construire des usines pouvant fabriquer par an jusqu'à 40 000 tonnes d'hydrogène liquéfié, d'une part, et à 4 millions de tonnes d'ammoniac, d'autre part.En outre, sept secteurs seront définis pour bénéficier du soutien gouvernemental dans leur développement des technologies de pointe de cette nouvelle économie. Les domaines qui ne sont pas soumis aux normes de sécurité seront, quant à eux, déréglementés via le « bac à sable » réglementaire.Le gouvernement estime que ces mesures stratégiques pourront générer des retombées économiques d'une valeur d'environ 47 000 milliards de wons, soit environ 34,2 milliards d'euros, créer plus de 90 000 emplois et réduire de 28 millions de tonnes de gaz à effet de serre.L'exécutif a également souligné son intention de partager les incertitudes que le secteur privé doit assumer pour développer des technologies de la nouvelle génération et de donner la priorité à la mise au point des procédés locaux.