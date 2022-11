Nouveau sommet trilatéral entre Yoon Suk-yeol, Joe Biden et Fumio Kishida le 13 novembre à Phnom Penh

Photo : YONHAP News

Nouveau déplacement de Yoon Suk-yeol à l’étranger. Le président de la République entamera demain au Cambodge son premier voyage en Asie du Sud-est depuis son investiture. Le sommet Séoul-Asean, l’Association des nations de cette région, et celui entre celle-ci et les trois principaux Etats de l’Asie du Nord-est, à savoir la Corée du Sud, le Japon et la Chine y sont prévus.A Phnom Penh, le chef de l’Etat présentera aux dirigeants réunis dans ce cadre la stratégie indopacifique de son gouvernement, basée sur la liberté, la paix et la prospérité. De même, il s’entretiendra de nouveau à trois avec le président américain et le Premier ministre japonais, le 13 novembre. Une entrevue qui aura donc lieu sur fond de multiplication des provocations de Pyongyang.Le président Yoon a en personne annoncé sa tenue. Et d’ajouter que les rendez-vous en tête-à-tête avec plusieurs autres leaders ont déjà été fixés ou sont en cours de discussions.Cependant, bon nombre de réunions bilatérales avec les chefs d’Etat ou de gouvernement des principaux pays participants ne sont pas encore déterminées, notamment celles avec Joe Biden et Fumio Kishida respectivement. Sans oublier la rencontre avec le dirigeant chinois Xi Jinping. Le Bureau présidentiel de Yongsan explique ce retard par la décision tardive du voyage de son locataire, suite à l’accident mortel à Itaewon.A l’issue des conférences dans la capitale cambodgienne, Yoon se rendra à Bali en Indonésie pour le sommet du G20, qui se tiendra les 15 et 16 novembre.