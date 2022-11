Les nouveaux manuels scolaires sud-coréens imposent la « démocratie libérale » et restent vague sur « les minorités sexuelles »

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de l'Education a dévoilé hier le projet du programme d'enseignement 2022. La « démocratie » deviendra la « démocratie libérale » et les termes « égalité des sexes » tout comme « minorités sexuelles » disparaîtront des manuels scolaires pour les lycéens.Selon Jang Sang-yoon, le vice-ministre de l'Education, des jurisprudences constitutionnelles ont reconnu la démocratie libérale comme l'une des valeurs suprêmes de la Constitution.De plus, Lee Ju-ho, le ministre nommé officiellement ce lundi, s'est lui aussi exprimé en ce sens lors de son audition de confirmationA noter tout de même que la polémique sur l'ajout du terme « libérale » après « démocratie » refait surface à chaque renouvellement du programme scolaire.Or, un chercheur qui a participé à l'élaboration du projet 2022 a dénoncé sous anonymat la pression gouvernementale. Le ministère de l'Education aurait demandé d'introduire « la démocratie libérale » et d'inclure davantage des périodes précédant l'histoire moderne, à savoir avant la fin du XIXe siècle. De plus, les termes « égalité des sexes » et « minorités sexuelles et des genres » ont été respectivement remplacés par « les préjugés sexistes et le problème éthique sur la discrimination selon le sexe » et « la minorité discriminée en raison de son sexe ». Ce pour ne pas troubler les adolescents dont l'identité sexuelle n'est pas encore complètement définie.Mais pour certains dont Yoon Kim Ji-young, professeure de philosophie à l'université Changwon, le fait de ne pas évoquer expressément ce sujet risque de renforcer la discrimination envers les minorités sexuelles.Le projet du programme d'enseignement 2022 est librement consultable sur le site Internet du ministère, et tous les citoyens ont la possibilité d’envoyer leur opinion par email.Le programme définitif sera rendu public en fin d’année, après la collecte d'avis de la population pendant 20 jours et la délibération de la Commission de l'éducation nationale.