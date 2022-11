Le KDI abaisse sa prévision de croissance sud-coréenne 2023 à 1,8 %

Photo : YONHAP News

Le Korea Developement Institute, mieux connu sous le nom de KDI, affiche son pessimisme sur la croissance de la Corée du Sud pour l’année prochaine. De fait, le think tank pour l’économie a revu à la baisse ses perspectives, à 1,8 %, soit 0,5 point de moins que son estimation de mai.Selon l’institut, le ralentissement des exportations pèsera sérieusement sur l’activité dans le pays. A cela s’ajoutent les relèvements successifs des taux d'intérêt directeurs des banques centrales des principales nations dans leur lutte contre l’inflation. Cette ombre devra planer sur l’économie nationale et les ventes de produits « made in Korea » hors des frontières en pâtiront.Le KDI attribue aussi la possible mauvaise performance de 2023 à l’augmentation des taux d’intérêt du marché monétaire sur fond de forte hausse de l’endettement des ménages, qui doit certainement mettre un frein à la consommation et aux investissements.Un de ses chercheurs détaillent que le pays du Matin clair devra donc entrer dans une phase de ralentissement, le pronostic de son institut pour l’an prochain, de 1,8 % donc étant plus faible que son estimation de croissance potentielle, qui se situe aux alentours de 2 %.Pire encore, l’activité économique reculera et les prix s’envoleront pour flamber jusqu’à 3,2 %, des chiffres supérieurs à l’objectif fixé. Du coup, l’institut a insisté sur la nécessité de renforcer l’assainissement financier.