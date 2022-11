Séoul et le HCR signent un accord de coopération

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ont conclu aujourd’hui à Séoul un pacte visant à élargir leur coopération bilatérale. C’est le ministre des Affaires étrangères Park Jin et le chef de l’agence onusienne Filippo Grandi, actuellement en visite au pays du Matin clair, qui ont signé cet accord-cadre.Le premier a profité de cette occasion pour souligner l’importance du rôle du HCR, d’autant que la crise des réfugiés s’envenime, et pour promettre d’apporter un plus grand soutien à l’organisation.Le diplomate italien, à la tête de l’agence depuis 2016, a pour sa part salué la volonté du gouvernement de Séoul de multiplier son aide substantielle. Il a ensuite ajouté qu’un partenaire comme la Corée du Sud était indispensable pour son institution, qui doit trouver des solutions aux défis planétaires comme les déplacements forcés, le changement climatique ou encore les pandémies.