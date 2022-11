Photo : YONHAP News

L’épisode de pollution en Corée du Sud prend de l’ampleur. Ce jeudi, la concentration de particules ultrafines a été « mauvaise » sur les trois quarts du pays. Un avis en ce sens a même été émis dans les régions centrales et de l’ouest, dont Séoul. IL s’agit d’une première depuis neuf mois pour la capitale.Rappelons qu’une alerte de ce genre est en vigueur lorsque la concentration horaire moyenne de poussières ultrafines est de 75 microgrammes par mètre cube ou plus pendant deux heures.Le ciel était donc assez brouilleux aujourd’hui. Le soleil a essayé de percer ce voile opaque dans le nord-ouest et le sud-est, tandis le reste du pays a été quelque peu nuageux.Enfin, concernant les températures, elles sont quasiment identiques à celles de ces derniers jours, aux alentours de 20°C dans l’après-midi sur tout le territoire.