Le gouvernement et le PPP se penchent sur le marché locatif

Photo : YONHAP News

L’administration de Yoon Suk-yeol a présenté un plan visant à améliorer le système de location de logements. Pour discuter de ce dossier, le gouvernement et le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, ont tenu ce matin une réunion de concertation.Il s’agit notamment de mettre en place les mesures destinées à prévenir les escroqueries liées au système de location sur dépôt, appelé « jeonse », et aussi le risque de perdre la somme déposée.Précision pour le second point. Avec le système « jeonse », le locataire d’un logement est amené à déposer une somme conséquente au propriétaire sans payer de loyer mensuel. Or, il craint de ne pas la récupérer parce que les prix immobiliers continuent à chuter actuellement. En effet, si le propriétaire voyait le prix de vente de sa propriété tomber en dessous du montant du « jeonse », il n’arriverait plus à rendre la somme due à son locataire.Par ailleurs, le PPP a proposé au gouvernement d’accorder au locataire le droit de vérifier s’il y a des impôts impayés par son bailleur et aussi d’obliger celui-ci à l'informer, s'il le souhaite, des renseignements sur les dépôts de garantie prioritaires en cas de remboursement.Lors de la réunion d’aujourd’hui, l’exécutif et le PPP ont passé en revue les dispositifs proposés entretemps par le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports, et par celui de la Justice, ce avant de concrétiser les mesures concernées.