Yoon Suk-yeol entame aujourd’hui sa première visite officielle en Asie du Sud-est

Photo : YONHAP News

C’est aujourd’hui que le président de la République s’envole pour Phnom Penh au Cambodge, première étape de sa tournée de six jours, qui le conduira aussi à Bali en Indonésie.Son agenda est chargé. Peu après son arrivée dans la capitale cambodgienne, Yoon Suk-yeol prendra part à un sommet avec les chefs d’Etat ou de gouvernement des pays membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean). Il doit alors dévoiler la stratégie indopacifique de son gouvernement, basée sur la liberté, la paix et la prospérité, ainsi que sa politique vis-à-vis de l’organisation, baptisée « les initiatives de solidarité Séoul-Asean ».Demain, le numéro un sud-coréen prévoit une réunion dite « Asean+3 », ces trois Etats étant la Corée du Sud, la Chine et le Japon. C’est la première fois en dix mois que les leaders de ces trois pays se retrouvent ensemble.Et dimanche, trois sommets sont prévus : celui de l’Asie de l’Est, une entrevue à trois entre Yoon, Joe Biden et Fumio Kishida et un tête-à-tête Yoon-Biden. Les discussions tripartites, les premières depuis cinq mois, seront dominées par les moyens de donner une réponse coordonnée aux provocations répétées de Pyongyang.Sur le nouveau sommet sud-coréano-américain, Séoul a confirmé sa tenue, sans en préciser pour autant les détails. Elle garde cependant le silence sur l’éventuel entretien à deux avec le Premier ministre nippon. Hier, l’agence Kyodo News a rapporté que les deux pays voisins sont en discussions pour l’organiser.Après Phnom Penh, l’occupant du Bureau présidentiel de Yongsan se dirigera vers Bali, dimanche, pour le sommet du G20. Le lendemain, le président Yoon sera d’abord présent au « B20 Summit », qui réunira des hommes d’affaires et des entrepreneurs de ce groupe des vingt principaux pays industrialisés, en amont du sommet prévu les 15 et 16 novembre.Le président chinois Xi Jinping y participera lui aussi. L’attention se porte donc sur la possibilité que lui et Yoon se rencontrent.