Jake Sullivan : Washington toujours préoccupé par la possibilité d’un nouveau test atomique de Pyongyang

Photo : YONHAP News

La présidence américaine s’est une nouvelle fois dite préoccupée par l’éventualité d’un nouvel essai nucléaire et d’un nouveau tir de missile balistique intercontinental (ICBM) de la Corée du Nord. Cette fois, c’est son conseiller à la sécurité nationale (NSC) qui en a fait part lors d’un point de presse hier.Interrogé alors sur la possibilité que le pays communiste fasse exploser une nouvelle bombe atomique pendant le sommet du G20, prévu mardi et mercredi prochains à Bali, Jake Sullivan a répondu que « nous avons été très transparents sur notre inquiétude, depuis des mois, à l’égard du fait que Pyongyang procèdera à son septième test nucléaire à un moment donné sur une période étendue ». Et d’ajouter que cette possibilité est toujours ouverte et l’inquiétude est réelle.Le conseiller de la Maison blanche a cependant affirmé ne pas pouvoir dire que le régime de Kim Jong-un se livrera à une telle provocation la semaine prochaine.Vous vous en souvenez peut-être. Le Nord a lancé une trentaine de missiles balistiques dont un ICBM entre le 2 et le 9 novembre, en réponse aux exercices aériens « Vigilant Storm », que son voisin du Sud et les Etats-Unis ont organisés ensemble la semaine dernière. Pour ces deux alliés, le royaume ermite a achevé tous les préparatifs pour son nouvel essai nucléaire et son dirigeant n’aura qu’à prendre une décision politique pour l’effectuer.Hier, Sullivan a également tenu à rappeler que son pays continue à travailler main dans la main avec Séoul et Tokyo, et que le sommet entre leurs leaders, prévu ce dimanche à Phnom Penh, marquera une nouvelle étape importante dans leurs relations, et aidera aussi à renforcer leur coopération face à la Corée du Nord.Selon le patron du NSC américain, lors des prochaines rencontres à deux ou à trois avec Yoon Suk-yeol et Fumio Kishida, Joe Biden échangera avec eux sur les programmes nucléaire et balistique de Pyongyang. Et Yoon et Biden aborderont aussi la question de sa cybermenace.