Sommet Washington-Pékin : Joe Biden et Xi Jinping discuteront de la provocation nord-coréenne

Photo : YONHAP News

Le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping tiendront leur premier sommet en chair et os en marge du sommet du G20 qui se déroulera lundi prochain à Bali en Indonésie. La porte-parole de la Maison blanche a publié, jeudi heure locale, un communiqué pour en confirmer le planning.Selon Karine Jean-Pierre, les dirigeants des deux puissances devraient discuter des efforts à mener dans le but de garder leurs canaux de communication, de gérer de manière responsable la rivalité Washington-Pékin, et de travailler ensemble là où leurs intérêts concordent, y compris les enjeux transnationaux qui impactent la communauté internationale.Lors de leur rencontre, Biden et Xi aborderont les relations bilatérales, des questions d’actualité mondiales telles que la guerre en Ukraine et le changement climatique mais aussi les dossiers de la région d’Asie-Pacifique et de la péninsule coréenne.Les deux leaders devraient tenter d’apaiser les tensions politiques et militaires qui sont au plus haut depuis la visite de la présidente de la Chambre des représentants des Etats-Unis Nancy Pelosi à Taïwan en août dernier. Pour rappel, Biden a affiché l’intention de définir « les lignes rouges » à ne pas franchir pour chacune des deux nations avec Xi, lors d’un discours suite aux résultats des élections américaines de mi-mandat.Les deux dirigeants devraient se pencher aussi sur la question de la Corée du Nord qui n’a cessé de renouveler et intensifier ses provocations balistiques ces derniers temps, et qui n’attendrait que le feu vert de Kim Jong-un pour lancer son septième essai nucléaire.