La Corée du Nord fabriquerait des uniformes militaires pour les soldats russes en Ukraine

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord semble continuer de fournir son aide à la guerre de la Russie contre l’Ukraine. Au début du mois, les Etats-Unis l’ont accusée de livrer secrètement à Moscou un nombre important d’obus d’artillerie.Et cette semaine, Radio Free Asia (RFA) a rapporté que le régime de Kim Jong-un produisait, depuis un mois, des uniformes d’hiver et des chaussures anti-froid pour les soldats russes déployés en Ukraine, et ce en quête de devises étrangères.A en croire les sources citées par la radio américaine, pour leur confection, des matières premières comme les tissus sont arrivées au Nord depuis la Russie, qui aurait commandé une grande quantité de produits finis. Et à cet effet, trois usines à Pyongyang et plusieurs autres à travers le pays sont mobilisées.Cependant, l’administration de Joe Biden s’est refusée à confirmer cette information. Lors d’un briefing hier, le porte-parole du département d’Etat américain a toutefois rappelé que Moscou avait sollicité son allié nord-coréen pour une aide militaire. Washington n’exclurait donc pas totalement la possibilité que ce dernier exporte vers la Russie des uniformes militaires.Sachez que la résolution 2375, adoptée en septembre 2017 par le Conseil de sécurité des Nations unies, interdit les exportations des textiles produits au nord du 38e parallèle.A Séoul, un responsable du ministère des Affaires étrangères a commenté l’information diffusée par RFA. Selon lui, le gouvernement scrute de très près l’évolution de la situation concernant les livraisons des tenues militaires en question. Et de poursuivre aussi ses efforts pour dissuader le royaume ermite de contourner les sanctions onusiennes et pour conduire tous les membres des Nations unies à mettre en œuvre pleinement les résolutions de cette organisation internationale.