Drame d’Itaewon : le gouvernement prévoit une meilleure utilisation du réseau de communication en cas de catastrophe

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen continue à tirer la leçon de la grande bousculade mortelle d’Halloween à Itaewon afin qu’une telle tragédie ne se reproduise plus. Le centre de gestion de crise a annoncé son projet visant à redynamiser l’usage du réseau de communication lors d'un désastre, et ce à l’issue d’une réunion présidée ce matin par le Premier ministre Han Duck-soo.Lors du drame d’Itaewon, différents organismes dépêchés sur place n’ont pas su exploiter ce système de communication conformément au mode d’emploi prédéfini. En conséquence, l’exécutif a prévu de mener régulièrement une formation centrée sur le terrain et un entraînement conjoint des entités chargées de gérer les accidents et les catastrophes. Il envisage de réviser la loi concernée si nécessaire.Par ailleurs, le gouvernement a décidé de perfectionner le dispositif destiné à une maîtrise scientifique des foules lors d’une réunion conjointe public-privée présidée hier par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Lee Sang-min.Selon ce projet, il s’agit de connecter, d’ici l’année prochaine, au système d’information géographique (GIS) du ministère de l’Intérieur les données numériques permettant de prévenir l’attroupement à risque, et de mettre au point, jusqu’à 2024, la technologie du calcul automatique de la densité de la foule. Cela concerne les données de géolocalisation fournies par les antennes relais des trois opérateurs de la téléphonie mobile du pays, celles des déplacements via des transports en commun ainsi que les images captées par les caméras de surveillance des collectivités locales et par les drones.Le nouveau dispositif de vigilance est censé alerter au plus tôt la police, les pompiers et les personnes formant la foule en question.