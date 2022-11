Baisse annuelle de 2,8 % du montant des exportations entre le 1er et le 10 novembre

Photo : YONHAP News

Les exportations sont toujours à la baisse. Entre le 1er et le 10 novembre, leur montant a enregistré un recul annuel de 2,8 %, à 17,7 milliards de dollars, selon les données publiées aujourd’hui par l’Administration des douanes.Sur cette période, il y a eu 8,5 jours ouvrés, un nombre identique à celui d’il y a un an.Dans le détail, les expéditions de produits pétroliers et d'automobiles ont progressé, tandis que celles de semi-conducteurs, d’équipements de communication sans fil ou encore d’instruments de précision ont chuté.Géographiquement, les Etats-Unis, l’Union européenne et le Vietnam ont augmenté leurs achats de produits « made in Korea ». La Chine et le Japon ont vu les leurs diminuer.Le montant des importations a lui aussi baissé de 6,7 % sur un an pour totaliser 19,8 milliards de dollars.Sur les dix premiers jours du mois, la somme des achats de pétrole brut et d’automobiles a bondi. A contrario, celle de puces électroniques, de gaz et de machines a régressé.Le déficit commercial a alors atteint un peu plus de 2 milliards, un chiffre pourtant inférieur aux 2,9 milliards pendant la même période l’an dernier.