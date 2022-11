Drame d’Itaewon : la police poursuit son enquête auprès des personnes convoquées

Photo : KBS News

L’équipe spéciale chargée de l'enquête sur le drame d’Itaewon a continué aujourd’hui à interroger les personnes convoquées auprès de la mairie de l’arrondissement de Yongsan, de la caserne des sapeurs-pompiers et de la société publique Seoul Metro.Selon le briefing de la police, l’investigation se focalise sur ce que la maire de Yongsan, Park Hee-young, a fait le jour de la tragédie et les mesures de sécurité que son arrondissement avait prévues pour la période festive d’Halloween.Par ailleurs, la police se penche sur l’éventuelle collusion entre la mairie et l’hôtel Hamilton longeant la ruelle, où plus de 150 personnes ont perdu la vie lors de la soirée du 29 octobre. Pour rappel, le patron de cet hôtel est accusé d’avoir fait construire des structures illégales, ce qui a rendu plus étroite la zone accidentée. La police lui a interdit de quitter le territoire sud-coréen.En ce qui concerne la caserne des sapeurs-pompiers, il s’agit de savoir si le centre d’appels d’urgence a réagi comme il fallait le jour du drame. Quant au commissariat de police de Yongsan, il devra laisser ses agents répondre au sujet de la suppression d’un rapport de renseignement sur cette affaire.Cependant, le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité et la municipalité de Séoul ne sont pas encore dans le collimateur de l’enquête policière. A ce sujet, l’équipe spéciale s’est contentée de répéter qu’elle examinait toujours la possibilité de tenir ces organismes responsables sur le plan juridique.La police devrait retirer bientôt le cordon de sécurité interdisant l’accès à la ruelle de l’accident après une dernière vérification du terrain.