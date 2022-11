Photo : YONHAP News

La méforme de la veille n'était que passagère. La Bourse de Séoul et le won sud-coréen ont vécu une journée mémorable. Les deux indices, le Kospi et le Kosdaq, ont tous deux bondi de plus de 3 %. Dans le détail, le premier gagne 3,37 % et clôture la séance à 2 483,16 points. Le second, celui des valeurs technologiques, grimpe de 3,31 % et termine la semaine à 731,22 points.Sur le marché des changes également un choc a eu lieu. Le won sud-coréen se renforce considérablement face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 347,75 wons (-33,38 wons) et le dollar américain 1 319 wons (-58 wons).Ce phénomène est dû notamment au ralentissement de la croissance des prix à la consommation aux Etats-Unis et au renforcement du marché boursier du pays du Matin clair.