Sommet « Asean+3 » : Yoon Suk-yeol manifeste son attente pour la coopération Corée du Sud-Chine-Japon

Photo : YONHAP News

Le président de la République, en visite à Phnom Penh pour participer au sommet « Asean+3 », a déclaré aujourd’hui que la coopération entre l'Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean), la Corée du Sud, la Chine et le Japon est plus que jamais importante. Yoon Suk-yeol a insisté sur cette alliance dans le but de faire face aux crises complexes mondiales.Le chef de l’Etat sud-coréen a souligné également le rôle primordial de Séoul pour revitaliser le mécanisme de coopération avec Pékin et Tokyo, en tant que pays président du sommet entre les trois nations et coordinateur représentant ces derniers à l' « Asean+3 » cette année.De plus, Yoon a affirmé que la communauté internationale fait face à de nombreux défis tels que le changement climatique, la crise alimentaire et énergétique ainsi que la prolongation des guerres. Il a ensuite ajouté que la solidarité dans chaque secteur, que ce soit politique, économique, social, ou culturel, ouvrira une voie vers la paix et la prospérité.