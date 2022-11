Photo : YONHAP News

Au sommet « Corée-Asean », tenu hier à Phnom Penh au Cambodge, le président sud-coréen a dévoilé la stratégie de son administration pour l'Indopacifique. Il s'agit de relever le défi de rendre cette région libre, paisible, et prospère à travers la coopération avec les principaux pays concernés, dont ceux de l'Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean).Yoon Suk-yeol a rappelé que la paix et l’équilibre s’imposent dans cette partie de la planète, qui représente plus de 60 % du PIB mondial, et par où la moitié des transports maritimes passent. La nouvelle stratégie pour l’Indopacifique consiste à maintenir l'ordre via la liberté et à le développer grâce au renforcement de la coopération économique.Le chef de l'Etat sud-coréen a ensuite mentionné dans ce contexte « reconstruire l’ordre international en respectant les règles fondées sur des valeurs universelles ». Des propos qui feraient penser à la Chine, omniprésente dans cette région et qui essaye de montrer sa suprématie.Enfin sur le volet de la coopération économique, le président Yoon s’est orienté vers les secteurs des batteries, des véhicules électriques et du numérique.