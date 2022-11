Yoon Suk-yeol présente ses projets pour l'Asean+3 et l'Indopacifique

Photo : YONHAP News

Lors du sommet « Asean+3 » auquel ont participé aujourd'hui l'Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean), la Corée du Sud, la Chine et le Japon, le président sud-coréen a mis en avant l’importance de la solidarité et de la coopération à l’heure où la communauté internationale est confrontée à un ensemble de crises causées par les conflits et le changement climatique.Yoon Suk-yeol a affirmé que la collaboration entre l'Asean, Séoul, Pékin et Tokyo est plus que jamais nécessaire et ce dans tous les secteurs, tels que politique, économique, social, ou culturel. Selon lui, ils pourront jouer un rôle majeur afin de surmonter les problèmes mondiaux, à l'instar de la crise financière asiatique il y a 25 ans.Le numéro un sud-coréen n’a pas oublié d’insister sur le devoir de chef de file de la Corée du Sud en tant que pays président du sommet entre les trois nations et coordinateur représentant ces derniers à l'« Asean+3 » cette année. Il a particulièrement mis l’accent sur la nécessité de renforcer l’alliance avec ses deux pays voisins en souhaitant la revitalisation du mécanisme de coopération avec eux.Lors de la réunion aujourd'hui, neufs chefs d’Etat ou de gouvernement ont été présents, dont le président sud-coréen Yoon, le Premier ministre chinois Li Keqiang et le Premier ministre japonais Fumio Kishida, ainsi que des représentants des pays membres de l’Asean.A noter que le dernier sommet Corée-Chine-Japon remonte à il y a plus de trois ans, en décembre 2019. Et alors que les réunions Séoul-Tokyo et Séoul-Pékin sont toujours floues, celle trilatérale n'aura pas lieu.Et hier, le leader sud-coréen avait dévoilé la stratégie de son administration pour l’Indopacifique et un plan de solidarité pour l’Asean, basé sur la liberté, la paix et la prospérité, tout en laissant penser qu’il veillerait à la Chine qui tente d'imposer sa suprématie dans la région.Dans ce contexte, les regards se tournent désormais sur la tenue ou non d'un face-à-face entre Yoon et son homologue chinois Xi Jinping à Phnom Penh. En revanche, les sommets Corée-USA-Japon et Yoon-Biden seront dérouleront le 13 novembre au Cambodge.