Sommet Yoon-Biden-Kishida : Séoul, Washington et Tokyo adoptent un communiqué conjoint

Photo : YONHAP News

Le sommet entre Séoul, Washington et Tokyo s’est tenu hier à Phnom Penh au Cambodge. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a retrouvé son homologue américain Joe Biden et le Premier ministre japonais Fumio Kishida, cinq mois après leur dernière rencontre.La menace croissante de Pyongyang était le principal sujet à l’ordre du jour. Les trois hommes ont alors discuté de ses récents tirs de missiles balistiques intercontinentaux ainsi que de la possibilité de son nouvel essai nucléaire.Yoon a affirmé que la coopération trilatérale constituait une puissante forteresse pour défendre les valeurs universelles et instaurer la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne, voire en Asie de l’Est.A la suite de la réunion, les dirigeants ont adopté un communiqué conjoint sur la sécurité et l’économie, une démarche sans précédent. Dans le texte, ils ont tout d’abord confirmé la promesse des Etats-Unis sur la dissuasion élargie face à la menace du nucléaire nord-coréen, avant de s’engager à partager les données sur les missiles du royaume ermite en temps réel.Séoul, Washington et Tokyo sont également convenus de mettre en place un groupe de discussion sur la sécurité économique et de se solidariser pour répondre aux pressions économiques.Biden a déclaré que les trois pays étaient confrontés aux défis réels, mais qu’ils sont prêts à y faire face plus que jamais. Kishida, de son côté, a affiché sa volonté de renforcer le lien tripartite pour affronter les provocations de Pyongyang.Le numéro un sud-coréen s’est ensuite envolé à Bali en Indonésie pour participer au sommet du G20. Demain, il devrait y croiser le président chinois Xi Jinping. Avant ça, aujourd’hui, il assistera au sommet du B20 qui rassemble des associations et des industriels des pays membres de ce groupe.