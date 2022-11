Yoon Suk-yeol s’entretient bilatéralement avec Joe Biden et Fumio Kishida au Cambodge

Photo : YONHAP News

Le président de la République a profité de son déplacement au Cambodge, où se sont déroulés différents sommets liés à l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean), pour s’entretenir bilatéralement avec son homologue américain et le Premier ministre japonais.Tout d’abord, Yoon Suk-yeol a échangé en tête-à-tête avec Joe Biden, une première depuis mai, et la visite du dirigeant américain en Corée du Sud. Les deux hommes ont alors réaffirmé leur volonté de renforcer la dissuasion élargie des États-Unis pour répondre aux menaces nucléaire et balistique croissantes de la Corée du Nord.Les deux dirigeants ont également abordé le dossier sensible de la révision de la loi américaine sur la réduction de l'inflation (IRA) afin de répondre aux préoccupations de Séoul la concernant. Pour rappel, elle exclut les véhicules électriques assemblés en dehors de l'Amérique du Nord des incitations fiscales, impactant ainsi fortement les entreprises du pays du Matin clair.A cette occasion, le locataire de la Maison blanche a indiqué qu’il faudrait prendre en compte la contribution des firmes sud-coréennes à l’économie américaine pour l’application de cette loi sur le terrain. Il s’agit donc d’une avancée depuis sa dernière remarque à ce sujet selon laquelle il était bien conscient de l’inquiétude de Séoul.Le président sud-coréen a aussi officiellement manifesté sa volonté de participer à l’initiative, dite « Partners in the Blue Pacific (PBP) » lancé en juin dernier sur la proposition de Washington, destinée à contrebalancer l’influence de la Chine dans la région.Ensuite, Yoon a tenu un sommet bilatéral, le même jour, avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida.Concernant l'enjeu brûlant lié à l’indemnisation des victimes du travail forcé perpétré par le Japon pendant l’occupation, les communiqués publiés à l’issue de leur rencontre se sont contentés d’indiquer qu’« une communication active sur des sujets bilatéraux est actuellement en cours » ou « ils sont convenus de poursuivre des discussions sur ce thème ».En revanche, sur les récents tirs de missiles nord-coréens, Yoon et Kishida ont condamnés d’une seule voix « des provocations graves et importantes ».Dans la foulée, les deux hommes se sont mis d’accord sur la nécessité de coopérer pour renforcer la réponse au sein des Nations unies et la coopération sécuritaire trilatérale avec Washington en la matière.