Guerre de Corée : le gouvernement organise une cérémonie à l’occasion du Jour commémoratif international

Photo : YONHAP News

Le 11 novembre en Corée du Sud est le Jour commémoratif international dédié aux soldats de l’Onu tombés sur le champ d’honneur pendant la guerre de Corée.Le gouvernement organise, ce jour-là, une cérémonie d'hommage, sur la proposition, en 2007, de l’ancien combattant canadien Vincent Courtenay, et a désigné officiellement il y a deux ans cette date comme « Jour commémoratif international ».Cette année, cet événement, baptisé « Turn toward Busan » s’est tenu au Cimetière commémoratif des Nations Unies (UNMCK), dans la ville du même nom, située dans le sud-est du territoire.Vingt-et-une salves funèbres ont été tirées et le corps diplomatique des 22 pays ayant participé à la guerre de Corée ont observé une minute de silence. Et dans le ciel, un vol commémoratif mené par l’armée de l’air a eu lieu.Environ 600 personnes ont assisté à ce rassemblement, y compris les anciens combattants et leurs familles, alors qu’il était difficile pour eux d’y participer ces dernières années en raison du COVID-19.Le petit fils d’un vétéran a affirmé qu’il participerait toujours avec les Coréens à toutes les initiatives visant à immortaliser le souvenir de ces soldats.A cette occasion, le défunt général américain Richard Whitcomb a reçu, à titre posthume, une décoration nationale pour avoir contribué à la reconstruction de la Corée du Sud. Il a été commandant en chef de la 2e base de logistique de l’armée américaine pendant le conflit fratricide.Parallèlement à cela, trois corps d’anciens combattants britanniques et hollandais et celui du vétéran français Robert Picquenard ont été enterrés au cimetière.Le Premier ministre Han Duk-soo a déclaré que le gouvernement défendrait la paix de la péninsule afin de rendre hommage à tous ces casques bleus qui ont sacrifié leur vie pour la liberté du pays. Il n’a pas manqué également d’ajouter que Séoul réagirait fermement à toute provocation nord-coréenne.