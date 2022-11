Séoul, Washington et Tokyo prendront des mesures exhaustives en cas de 7e essai nucléaire de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Si Pyongyang mène son septième essai nucléaire, Séoul, Washington et Tokyo lanceront des dispositifs bien coordonnés. C’est ce qu’a déclaré hier le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche.Selon Jake Sullivan, les dirigeants des trois pays se sont entretenus sur la réponse conjointe à cette question et ils sont désormais en train de la peaufiner. L’officiel américain a ajouté qu’il ne fournirait pas davantage de détails, mais que ces mesures engloberaient la sécurité, l’économie et la diplomatie.Le président américain Joe Biden a souhaité féliciter l’Archipel qui a décidé de multiplier massivement ses dépenses pour sa défense nationale afin de faire face aux menaces dans la région, lors de son tête-à-tête avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida, qui s’est tenu hier à Phnom Penh au Cambodge.Le numéro un américain s’est engagé à soutenir le Japon pour promouvoir son leadership multilatéral notamment dans l’obtention du statut de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations unies.Lors de ses rencontres respectives avec Kishida et le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, Biden a également échangé sur le sommet entre les Etats-Unis et la Chine, prévu aujourd’hui. Les yeux sont rivés sur la manière dont ils aborderont le dossier nord-coréen qui était un des principaux sujets de discussion lors du rassemblement entre la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon.