Drame d’Itaewon : la police poursuit son investigation

Photo : YONHAP News

L’enquête policière sur le drame d’Itaewon s’est poursuivie le week-end dernier. Son équipe dédiée a notamment interrogé un responsable du centre de contrôle de Seoul Metro pour éclaircir sur les témoignages qui divergent entre la société publique et le commissariat de police de Yongsan.Les forces de l’ordre ont affirmé avoir demandé à l'exploitant du métro de pas faire arrêter ses trains à la station d’Itaewon à 21h38 le 29 octobre, 37 minutes avant l’accident. Cependant, ce dernier a nié ces propos en déclarant que cette réclamation a été faite une fois que le mouvement de foule mortel s’est produit.Par ailleurs, face aux critiques que l’investigation cible seulement les fonctionnaires de terrain comme les policiers, les pompiers et les employés des collectivités locales, la police a expliqué que la priorité résidait dans l’examen des faits, et que l’enquête élargirait son champ dans les plus brefs délais.Par ailleurs, le centre des objets trouvés sur le site de la tragédie a fermé ses portes. Parmi quelque 1 000 articles, 300 ont été restitués et les restes ont été envoyés au commissariat de Yongsan.Deux semaines après l’accident, le gouvernement est en pleine discussion au sujet des futures mesures. Le Premier ministre Han Duck-soo a promis encore une fois le soutien médical pour les familles des défunts, les personnes blessées et les secouristes. Les dispositifs visant à améliorer le système de gestion de sécurité seront élaborés d’ici la fin de l’année.Hier soir, le bilan s’est alourdi à 158 morts. Une femme sud-coréenne âgée d'une vingtaine d'années en soins hospitaliers est décédée. Le nombre de personnes blessés s’élève à 196 dont dix personnes sont toujours actuellement hospitalisées.