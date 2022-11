Le pianiste Lee Hyuk gagne le 1er prix du Concours Long-Thibaud à Paris

Photo : YONHAP News

Le pianiste sud-coréen Lee Hyuk a remporté à ex aequo le Concours international Long-Thibaud, tenu hier au Théâtre du Châtelet à Paris. Lors de la finale où six candidats étaient en lice, il a interprété le Concerto pour piano n° 2 en sol mineur de Sergueï Prokofiev. Cette victoire lui permet d’empocher une prime de 35 000 euros. Son co-lauréat est le Japonais Kamei Masaya. De plus, un autre sud-Coréen, Noh Hee-seong, s'est classé cinquième.Lee est ainsi devenu le deuxième pianiste du pays du Matin clair à être sacré dans cette compétition prestigieuse après Lim Dong-hyek il y a 21 ans. En 2012, Ahn Jong-do a terminé à la deuxième place sans que le concours nomme le gagnant.Né à Séoul en 2000, Lee a commencé à apprendre le piano et le violoncelle à trois ans. Il a été finaliste de la dernière édition du Concours international de piano Frédéric-Chopin, et a gagné deux mois plus tard le premier grand prix du Concours de piano Animato. Et, depuis 2016, le prodige est inscrit au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou.