Coupe du monde 2022 : l'équipe nationale arrive au Qatar

Photo : YONHAP News

L'équipe nationale de football sud-coréenne est arrivée aujourd'hui au Qatar, le pays hôte de la Coupe du monde 2022, accompagnée de délégués de la Fédération sud-coréenne de football (KFA).Le sélectionneur Paulo Bento a exprimé sa joie de participer au Mondial et a assuré que ses joueurs feront tout leur possible pour obtenir les meilleurs résultats. Afin de s'adapter aux conditions climatiques locales, les guerriers de Taeguk commenceront rapidement à s'entraîner.A noter que sur les 26 joueurs sélectionnés, huit, évoluant dans les championnats européens, ne sont pas encore avec le groupe, dont Son Heung-min qui rejoindra ses coéquipiers le 16 novembre.La phase de groupe de la Corée du Sud débutera le 24 novembre par un match contre l'Uruguay, suivi des rencontres face au Ghana et au Portugal, respectivement le 28 novembre et le 3 décembre.