Bourse : le volume d’achat d’actions sud-coréennes des étrangers supérieur à celui de vente en octobre

Le volume d’achat d'actions des investisseurs étrangers sur les marchés boursiers sud-coréens est redevenu supérieur à celui des ventes en octobre. Un phénomène inverse comparé à septembre.D’après les données publiées par les autorités financière locales, cette somme s’est élevée, le mois dernier, à 3 579 milliards de wons, soit environ 2,61 milliards d’euros.Plus précisément, les étrangers ont acheté pour 3 668 milliards de wons, l’équivalent de 2,68 milliards d’euros, sur le marché du Kospi, l’indice de référence de la Bourse de Séoul. Cependant, concernant le Kosdaq, le volume de leurs ventes était supérieur et a atteint 89 milliards de wons, ou 65 millions d’euros.Le stock des actions détenues par les étrangers était de quasiment 600 000 milliards de wons, soit 438,5 milliards d’euros, une progression de 44 900 milliards de wons (32,8 milliards d’euros). Il représente aussi 26,8 % du montant total des actions cotées sur les marchés locaux.Quant au marché des obligations, la part des achats des titres réalisés par les étrangers s’est élevé à 4 187 milliards de wons alors que 4 170 milliards, un peu plus de 3 milliards d’euros, ont été remboursés. L’investissement net total représente donc 16 milliards de wons (11,6 millions d’euros).Enfin, le montant des obligations cotées détenues par les investisseurs étrangers a atteint plus de 230 000 milliards de wons (169,2 milliards d’euros), soit en augmentation de 400 milliards de wons (292 millions d’euros) en glissement annuel.