COVID-19 : l’exécutif s’inquiète du faible taux de rappel chez les personnes âgées

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a souligné l’importance du rappel vaccinal contre le COVID-19 en hiver. Le chef de l'équipe spéciale de lutte contre la pandémie a déclaré ce matin qu’avec le début de la 7e vague, le nombre de décès a presque doublé en un mois, et le taux de vaccination reste toujours bas.Selon Jeong Ki-seok, le coronavirus est une épidémie plus effrayante que la grippe à cause de sa haute contagiosité, mais le taux de vaccination contre le COVID-19 n’atteint que 12,7 %, alors que celui à l’égard de la grippe s’élève à 77 %. L’officiel a expliqué que le chiffre devait atteindre les 60 %.A propos de la perspective plus positive basée sur le bilan de l’été dernier qui a enregistré au maximum 180 000 infections journalières, Jeong a précisé que la situation était différente en hiver où le système immunitaire des individus s’affaiblit et que d’autres maladies contagieuses se propagent.En ce qui concerne les doutes sur l’absence d’essai clinique du vaccin Pfizer adapté au nouveau variant BA.4 et BA.5, le responsable a expliqué que ses composants étaient les mêmes que ceux du sérum ciblant BA.1 et qu’il y avait seulement un petit changement dans la séquence codante de l’ARN messager.Côté bilan, la Corée du Sud a recensé ces dernières 24 heures 23 765 nouvelles infections, le niveau le plus élevé depuis neuf semaines pour un lundi. Le nombre de patients en état critique a dépassé 400 pour la première fois depuis 48 jours, tandis que celui de décès a augmenté de 44.