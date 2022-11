Drame d’Itaewon : les pompiers portent plainte contre le ministre de l’Intérieur

Photo : YONHAP News

Le syndicat des pompiers a dénoncé à la police le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité pour faute professionnelle et négligence au travail. Il a prétendu que Lee Sang-min a sa part de responsabilité dans l’accident d’Itaewon, d’autant qu’il est le chef des policiers et des pompiers, alors que les enquêtes se concentrent actuellement sur les fonctionnaires de terrain.Selon les syndiqués, Lee n’a pas assumé son rôle en ce que la signalisation sur le risque d’un mouvement de foule a été faite à la police quelque heures auparavant, et que les forces de l’ordre n’ont pas été déployées dans le quartier très fréquenté.L’équipe spéciale chargée de l’investigation a déclaré examiner les lois relatives sur ses fonctions. Elle compte d’ailleurs interroger les prévenus de la police cette semaine concernant le rapport analysant le risque de l’accident de la fête d’Halloween supprimé après le drame.Par ailleurs, le ministère de l’Intérieur compte lancer cette semaine un groupe de travail gouvernemental chargé de réviser le système de gestion des catastrophes. Son patron en prendra les rênes. Cependant, certains au sein du milieu politique demandent sa démission suite à la tragédie d’Itaewon.