La Corée du Sud reste le 5e pays où l’on travaille le plus

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud est toujours le cinquième pays le plus laborieux parmi les 38 nations membres de l’OCDE. Selon les statistiques de l'organisation internationale, les sud-Coréens ont travaillé 1 915 heures l’année dernière, à savoir 199 heures de plus que la moyenne.La première place est revenue au Mexique avec 2 128 heures, suivi du Costa Rica. Viennent ensuite la Colombie et le Chili. Le pays qui se situe au dernier rang était l’Allemagne avec 1 349 heures.Même si le pays du Matin clair reste encore en tête du peloton, il a réalisé un grand progrès. Ces dix dernières années, sa durée annuelle de travail a reculé de 10,3 %, une baisse trois fois plus importante que la moyenne de l’OCDE.En 2011, la Corée du Sud a pris la tête du classement avec 2 136 heures, soit 20,5 % de plus que le taux moyen de l’institution internationale. Elle a adopté la semaine de cinq jours en 2004, puis a restreint le travail hebdomadaire maximal à 52 heures en juillet 2018.Par ailleurs, sur fond de pandémie de COVID-19, le nombre d'heures ouvrées a diminué partout dans le monde. En 2020, la moyenne de l’OCDE a baissé de 4,2 % sur un an, alors que la Corée du Sud a enregistré un recul de 3 %.