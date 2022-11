Météo : le vent refroidit les températures

Photo : YONHAP News

L’hiver commencerait-il à pointer le bout de son nez ? Les températures ont sensiblement baissé ce lundi, surtout dans l’après-midi. Au réveil, les sud-Coréens ont observé un mercure assez identique à celui des jours précédents : aux alentours de 10°C.En revanche, au fil de la journée, le thermomètre n’a pas grimpé comme à son accoutumée. La raison : un vent froid a soufflé pendant des heures sur tout le territoire. Ainsi, les températures ont nettement baissé. Dans le nord-ouest, dont Séoul, il faisait 14°C. Les régions centrales et des zones du littoral sud ont recensé 15°C. Gangneung, dans le nord-est, a été mieux loti avec 17°C, tout comme Busan et l’île méridionale de Jeju qui ont culminé jusqu’à 18°C.Du côté du ciel, les nuages ont dominé la journée, laissant échapper quelques averses dans la région métropolitaine et dans la partie centrale du pays.