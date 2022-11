Sommet du B20 : Yoon Suk-yeol prononce un discours introductif

Photo : YONHAP News

Le chef de l’Etat sud-coréen a participé aujourd’hui au sommet du B20, organisé à Bali en Indonésie dans le cadre du sommet du G20. Lors de cette conférence qui réunit les hommes d’affaires des 20 puissances économiques, Yoon Suk-yeol a souligné, dans son discours liminaire, l’importance de centrer le système économique sur le secteur privé.Selon lui, la crise économique actuelle est imputable à la perturbation de l’approvisionnement en raison de la pandémie et de la guerre, et il faudrait la surmonter à travers une transition de ses chaînes en se basant sur les acteurs privés et le numérique.Pour commencer la nouvelle stratégie indopacifique de son administration, le président sud-coréen profitera de la table ronde d'affaires Séoul-Djakarta pour discuter de la collaboration dans l’investissement et les chaînes d’approvisionnement. Cette assemblée réunira son homologue indonésien Joko Widodo ainsi que des fonctionnaires économiques et des industriels indonésiens.Ce nouveau plan sud-coréen fait suite en partie à la « nouvelle politique du Sud » du gouvernement précédent de Moon Jae-in, mais se différencie par la diversification des pays partenaires et l’élargissement de la coopération jusqu’à la sécurité économique.Demain, Yoon rencontrera les chefs d’Etat des principaux pays lors de la réunion du Groupe des vingt, y compris le dirigeant chinois Xi Jinping.