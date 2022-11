Incheon renforce sa coopération avec Caen autour de la commémoration du débarquement d'Incheon

La commémoration du débarquement d'Incheon deviendra un événement international de premier ordre à l’image de la cérémonie en hommage du débarquement de Normandie.Le maire d'Incheon, Yoo Jeong-bok, s’est rendu hier à Omaha Beach, où s'est déroulée en 1944 l’opération Neptune pendant la Seconde Guerre mondiale, au Mémorial de Caen et aux Cimetière américain de Colleville-sur-Mer. A cette occasion, il a présenté son plan de commémoration du débarquement d'Incheon. Et il a invité des dirigeants et vétérans des huit pays ayant participé à ce moment historique pour le 75e anniversaire du débarquement, célébré en 2025.Dans ce cadre, la cérémonie d’hommage se déroulera sur une semaine dès l’année prochaine. De plus, des efforts seront déployés pour que l’événement prenne de l’ampleur progressivement grâce au renforcement de la coopération avec le gouvernement.Afin d’y parvenir, la municipalité d’Incheon prévoit de multiplier les échanges avec la ville de Caen qui organise depuis 2017 une cérémonie internationale commémorative du débarquement de Normandie. Dans ce cadre, le maire Yoo a rencontré son homologue de Caen, Joël Bruneau, pour partager diverses expériences à ce sujet et discuter des pistes de coopération destinées à renforcer la valeur historique de l’opération militaire effectuée sur les plages d'Incheon.Selon le maire de la préfecture du Calvados, les deux villes partagent un point commun : être des lieux de victoire qui brillent dans l'histoire de la guerre mondiale.Appelé « opération Chromite », le débarquement d’Incheon a eu lieu le 15 septembre 1950. Il s’agit de la plus grande opération amphibie depuis la Seconde Guerre mondiale. Mobilisant 261 navires de guerre de huit pays, dont la Corée du Sud, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, cette manœuvre a permis de récupérer Séoul en 90 jours. Cependant, sa cérémonie commémorative est centrée uniquement sur les anciens combattants et les familles endeuillées.Une opposition à celle du débarquement de Normandie qui est organisée en grandes pompes et à laquelle participent chaque année les dirigeants d'une vingtaine de pays. De plus, le Mémorial de Caen s’impose aujourd’hui comme un lieu d'éducation à la paix pour les générations futures, accueillant chaque année plus de 400 000 visiteurs.