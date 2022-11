Joe Biden appelle Xi Jinping à jouer un rôle pour dissuader la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le président américain et son homologue chinois se sont enfin retrouvés hier en amont du sommet du G20 à Bali en Indonésie, pour leur première rencontre depuis le début de l’épidémie de coronavirus.Joe Biden et Xi Jinping ont échangé, pendant plus de trois heures, sur de multiples sujets tels que la Corée du Nord, Taïwan, les droits de l’Homme ou encore l’économie. Sans parvenir pour autant à aplanir leurs divergences sur les principaux dossiers qui opposent les deux puissances. Ils ont néanmoins affiché leur convergence sur la nécessité de « laisser les canaux de communication ouverts » pour éviter un conflit.Les deux dirigeants ont aussi plaidé pour la coopération sur les défis mondiaux comme le changement climatique, la santé ou encore la sécurité alimentaire.Sur la question nord-coréenne, le chef de l’Etat américain a appelé le leader chinois à user de son influence pour conduire Pyongyang à se montrer plus responsable. Joe Biden s’est pourtant dit incertain de la capacité de Pékin à maîtriser son allié. Du coup, il a mis en garde le régime de Kim Jong-un, en promettant une mesure proportionnée à ses éventuelles provocations supplémentaires.Les deux hommes ont par ailleurs manifesté leur opposition à « un recours ou à une menace de recours aux armes nucléaires russes en Ukraine ». Et de convenir de poursuivre les contacts entre leurs pays et de tenir pour cela une réunion de leurs chefs de la diplomatie début 2023 en Chine.