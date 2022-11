Coupe du monde 2022 : l'équipe nationale effectue son premier entraînement à Doha au Qatar

Photo : YONHAP News

L'équipe nationale de Corée du Sud, dirigée par son sélectionneur Paulo Bento, a effectué hier son premier entraînement au Qatar sur le site d’Al Egla à Doha, en marge de la Coupe du monde 2022. Il a eu lieu environ 12 heures après l'atterrissage à l'aéroport international Hamad, et a duré près d’une heure.Au total, 22 joueurs sur les 26 sélectionnés sont déjà sur place, dont plusieurs provenant de clubs européens tels que Hwang Ui-jo (Olympiacos, GRE), Lee Kang-in (RCD Majorque, ESP) ou encore Hwang Hee-chan (Wolverhampton, ANG). Le réserviste Oh Hyeon-gyu (Suwon Samsung Bluewings) fait également partie du groupe. Cependant, seulement 21 joueurs ont participé au premier entraînement. En effet, Hwang Hee-chan, arrivé d'Angleterre tôt hier matin, a été exempté en raison d’une douleur musculaire ressentie à l'ischio-jambier gauche.D’après un responsable de l'équipe nationale, le joueur de Wolverhampton a travaillé en salle et s’est concentré sur la récupération. De son côté, Kim Jin-su (Jeonbuk Hyundai Motors), qui souffrait d'une blessure à l'ischio-jambier droit a fait son apparition sur le terrain.Pour rappel, la star des guerriers de Taegeuk, Son Heung-min doit arriver le 16 novembre à Doha.