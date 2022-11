Le Service national des impôts accuse MBC de fraude fiscale

Photo : KBS News

Le Service national des impôts (NTS) a récemment infligé une amende de plusieurs dizaines de milliards de wons à MBC à l’issue d’une enquête fiscale régulière menée auprès de cette chaîne de télévision sud-coréenne, pour ne pas avoir correctement payé ses impôts.Pour rappel, le groupe audiovisuel a vendu le site de son immeuble situé à Yeouido à un promoteur pour environ 600 milliards de wons, soit 439,3 millions d’euros, en 2018. La construction des appartements et des bureaux est actuellement en cours et les travaux seront achevés en avril 2023. Parmi les quatre bâtiments en chantier, celui de 32 étages appartient à MBC. Lors de la signature du contrat de vente du site, un contrat de rachat de l'installation commerciale a également été conclu.Cependant, le Service national des impôts a imposé une surtaxe d'environ 40 milliards de wons, l’équivalent de 29,3 millions d’euros, car la chaîne de télévision n'avait pas réglé tous ses impôts lors de la vente de son terrain. Selon le NTS, MBC a calculé le bénéfice de transfert sur la base du montant en y soustrayant le coût de revente, et non sur le montant total vendu, dans le but de réduire l'assiette fiscale et de payer ainsi moins de taxes. Le groupe privé a d’ores et déjà publié un communiqué de presse, affirmant que qu'il n’y avait pas de fraude fiscale.Les autorités compétentes ont également exigé des amendes supplémentaires aux anciens et actuels présidents et cadres de la chaîne pour avoir reçu des dépenses de promotion commerciale d'une valeur de deux milliards de wons en espèces, à savoir quasiment 1,5 million d’euros.À ce sujet, MBC a précisé que ces frais de félicitations et de condoléances versées en liquide depuis plus de 20 ans, n’avaient jamais été remis en cause par le NTS. Elle a également exprimé son regret face à l’annonce des résultats de l'enquête fiscale qui relèvent des informations confidentielles dans les médias, seulement trois jours après leur notification. MBC s’est dit même prêt à intenter une action en justice si nécessaire, après avoir saisi le tribunal fiscal à ce propos.