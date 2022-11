Entretien entre Yoon Suk-yeol et Joko Widodo en marge du sommet du G20

Photo : YONHAP News

En visite à Bali en Indonésie pour le sommet du G20, le président sud-coréen a rencontré son homologue du pays hôte de la réunion, peu avant le début de la table ronde d’affaires entre leurs pays, hier.Yoon Suk-yeol s’est alors réjoui que Séoul et Djakarta sont en train d’élargir leur coopération dans divers domaines allant des industries de pointe aux armements comme lui et Joko Widodo s’y étaient engagés lors de leur tête-à-tête en juillet dans la capitale sud-coréenne. Et d’ajouter que les deux nations devront renforcer les chaînes d'approvisionnement et développer en même temps les réseaux économiques, et ce en se basant sur leurs structures industrielles complémentaires.Le chef de l’Etat sud-coréen a d’emblée tenu à souligner que son pays est le partenaire optimal pour la stratégie « Making Indonesia 4.0 », visant à moderniser l’appareil industriel de l’Etat d’Asie du Sud-est. A ce propos, Yoon a détaillé que les entreprises sud-coréennes pourraient développer les industries manufacturières locales en associant leurs technologies sophistiquées en la matière aux ressources naturelles abondantes de l’Indonésie.Dans le même temps, le président Yoon a proposé de travailler main dans la main dans les domaines de l’économie numérique et de l’énergie propre. Les deux leaders se sont aussi mis d’accord pour consolider davantage les relations entre les deux nations, à l’occasion de leur 50e anniversaire, en 2023.Et lors de la table ronde, les deux parties ont conclu un total de dix mémorandums d’entente, qui portent notamment sur la création d’un dialogue de haut niveau sur les investissements, le partenariat numérique bilatéral ou encore la coopération en matière de minéraux clés.