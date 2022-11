Des jeunes nord-coréens grimpent le mont Baekdu sous une tempête de neige

Photo : YONHAP News

La Télévision centrale nord-coréenne a diffusé un reportage montrant des étudiants, des cadres d'élite en devenir, escalader le mont Baekdu, affrontant une tempête de neige dans le cadre de l'éducation idéologique.Sachez que l’école de formation des cadres du parti des Travailleurs a été fondée en juin 1946. Il s’agit de la plus haute institution d'enseignement de Pyongyang qui forme les responsables politiques. Rebaptisé « Kim Il-sung Higher Party School », l’établissement semble mettre l’accent sur la discipline des élèves.De son côté, le leader nord-coréen Kim Jong-un s’y est rendu le 17 octobre dernier pour donner en personne une conférence. Selon lui, si le projet de renforcement de la valeur idéologique n’aboutit pas, le parti finira par périr.Le quotidien Rodong Sinmun, l'organe officiel du parti des Travailleurs, a également souligné l’importance de la discipline des jeunes dans un article où on peut lire « même si la qualité du milieu et de l'environnement familial est de haut niveau, les jeunes risquent de mal tourner s'ils ne sont pas constamment éduqués et contrôlés ».