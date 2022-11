Drame d’Itaewon : la publication des noms des victimes suscite une controverse

Photo : YONHAP News

Plus de deux semaines après la tragique bousculade à Itaewon, un site d’information a publié hier la liste des noms de 155 de ses 158 victimes, sans le consentement de leurs familles. Et cela suscite une polémique.Le média a alors reproché au gouvernement et le parti au pouvoir d’empêcher de la rendre publique et de tenter ainsi de réduire les conséquences que cela pourra entraîner. Dans le même temps, le site a demandé une compréhension profonde des familles des disparus pour avoir dévoilé la liste sans avoir obtenu leur accord.Les réactions de ces familles sont contrastées. Certaines d’entre elles ont manifesté leur embarras, d’autres leur approbation.La classe politique est elle aussi divisées sur la question. Pour le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, cela leur fera de nouveau du mal et le Minjoo est complice dans cette affaire, puisque la principale force de l’opposition réclamait, elle aussi, la divulgation des noms des défunts. Le ministre de la Justice est allé jusqu’à dire croire qu’il y a un important problème juridique dans leur publication sans accord des intéressés.De fait, le Minjoo continuait d’insister sur la nécessité de les faire connaître au public pour rendre un sincère hommage aux personnes décédées, à condition que les familles de celles-ci y donnent leur autorisation.