Le Prix de la paix de Séoul attribué à l'inventeur du World Wide Web

Photo : YONHAP News

Le chercheur britannique Timothy John Berners-Lee, principal inventeur du World Wide Web (WWW), a remporté hier le Prix de la paix de Séoul pour sa contribution à la paix mondiale à travers la science et la technologie. La 16e cérémonie de la remise de cette prestigieuse récompense s'est tenue à l'hôtel Shilla dans la capitale sud-coréenne.La Fondation culturelle du Prix de la paix de Séoul a annoncé fin septembre le nom du lauréat pour cette année, rappelant les principales contributions de ce dernier comme l'accès universel à Internet en développant et en diffusant le WWW en 1989.Sachez que Berners-Lee mène un mouvement de paix à travers le projet « Solid ». Ce dernier vise également à résoudre des problèmes tels que le piratage, la contrefaçon, à protéger les informations personnelles, et à créer un écosystème digital où chaque individu peut contrôler ses données.Lors de la cérémonie, l’informaticien britannique s'est dit honoré de recevoir cette distinction. Il a aussi souligné l’importance de la souveraineté des données qui est le pouvoir de les contrôler et protéger contre les abus. Un objectif primordial selon lui afin d’utiliser ces informations de manière constructive pour l’autonomie personnelle de chaque internaute dans un monde confronté à l'insécurité et à l'inégalité.Créé en 1990, le Prix de la paix de Séoul est une récompense internationale assortie d'une somme de 200 000 dollars. Parmi ses lauréats, on peut citer l'ancien secrétaire général de l'Onu sud-coréen Ban Ki-moon et l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel. Et quatre d'entre eux, dont l'ex-patron des Nations unies ghanéen Kofi Annan, se sont vus par la suite attribuer le prix Nobel de la paix.