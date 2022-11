Pyongyang semble construire un nouvel immeuble sur le site de lancement de satellites de Sohae

Photo : KBS News

La Corée du Nord aurait commencé à construire un nouveau bâtiment dans sa base de lancement de satellites de Sohae, située sur la côte occidentale de son territoire. C’est le résultat d’une analyse des photos satellites prises hier par la société américaine Planet Labs.A en croire la Voix de l’Amérique (VOA) qui a relayé cette information, l’immeuble semble être construit à environ 200 m au sud-est de l’aire de test de moteurs, déjà existante, et il a une forme rectangulaire d’une longueur de quelque 30 m. La nouvelle structure est aussi reliée à une route qui s’étend vers le nord-est de l’aire en question. Ce sentier a été aménagé entre le 28 octobre et le 1er novembre.Un chercheur du Centre américain James Martin pour les études de non-prolifération a affirmé qu’il était encore trop tôt pour parler de l'utilisation exacte du bâtiment.Pour rappel, en mars dernier, Kim Jong-un a inspecté le site et ordonné de le moderniser et agrandir. Depuis, différents travaux y sont observés. Dans le passé, le pays communiste y avait lancé plusieurs fusées de longue portée, dénommées « Kwangmyongsong-3 » et « Kwangmyongsong-4 ». Séoul et Washington n’excluent donc pas la possibilité qu’il en tire une nouvelle en la déguisant en satellite de reconnaissance.Interrogé sur ce mouvement, le porte-parole de l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) Kim Jun-rak a répondu qu’aucun changement notable n’avait eu lieu jusqu’à présent, et que Séoul et Washington scrutaient de très près les activités sur la base en question.