Hong Kong proteste contre la diffusion d’un chant militant lors d’un tournoi international de rugby à Incheon

Photo : YONHAP News

Un chant qui a suscité un incident diplomatique entre Séoul et Hong Kong, celui qui est devenu un hymne du mouvement démocratique de la ville, le « Glory to Hong Kong ».La chanson, écrite par un compositeur anonyme lors des gigantesques manifestations antigouvernementales de 2019 dans l’ancienne colonie britannique, a été jouée lors de la finale d’un tournoi d’Asie de rugby, organisée samedi dernier à Incheon en Corée du Sud. Le match opposait Hong Kong aux guerriers de Taegeuk.Le gouvernement hongkongais a fait part de sa protestation auprès du consulat général sud-coréen basé dans la ville. Selon le chef de l’exécutif John Lee, il est inacceptable de faire entendre aux spectateurs de la compétition le chant révolutionnaire à la place de l’hymne national chinois. La police locale va lancer une enquête pour voir si cette affaire constitue une violation ou non de la loi sur l’hymne national.A Séoul, l’union sud-coréenne de rugby (KRU) a affirmé qu’il s’agissait d’une simple erreur commise par le responsable concerné, et qu’il n’y avait aucune intention délibérée.