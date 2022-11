Sommet du G20 : Yoon Suk-yeol propose d’éviter un protectionnisme excessif dans le domaine de la sécurité alimentaire

Photo : YONHAP News

A Bali, où le sommet du G20 s’est ouvert aujourd’hui, le président sud-coréen a proposé de s’abstenir d'adopter des mesures protectionnistes excessives en matière de sécurité alimentaire et énergétique.D’après le Bureau présidentiel de Yongsan, son locataire a fait cette proposition dans sa prise de parole devant la session dédiée. Yoon Suk-yeol a alors rappelé que tous les membres de ce groupe des 20 puissances économiques avaient rejoint un appel lancé par son pays en 2008 pour « geler » les barrières commerciales et des investissements.Le chef de l’Etat sud-coréen a en même temps souligné l’importance de la solidarité et la coopération internationales pour faire face aux menaces mondiales à la sécurité alimentaire et énergétique. Et d’ajouter que des efforts doivent être déployés pour établir un système écologique et durable dans ce domaine.A ce propos, le président Yoon a présenté les efforts de son pays pour renforcer la sécurité en question et pour atteindre la neutralité carbone. Il s’agit entre autres d’améliorer la productivité et de réduire les émissions de gaz à effet de serre grâce à l'adoption d'une agriculture intelligente, d’exploiter les centrales nucléaires de premier ordre mondial ou encore de développer les technologies des énergies vertes.Le dirigeant sud-coréen a également invité les nations participantes à résoudre ensemble la crise alimentaire et énergétique dans un esprit de collaboration. Dans la foulée, il a promis de continuer d’élargir l’aide publique « verte » au développement et de partager les expériences et les technologies en la matière « made in Korea » avec les pays en développement.Sachez que le sommet de Bali est placé sous la devise « Se rétablir ensemble, se rétablir plus solidement ». L’Indonésie, le pays hôte, met en avant les trois priorités : la sécurité alimentaire et énergétique, la santé et la transition numérique.