Météo : temps toujours frisquet, pluies dans le nord-ouest

Photo : YONHAP News

Les habits chauds ont de nouveau été de sortie ce matin compte tenu de la baisse continue des températures. En effet, dans la matinée, le thermomètre n’est pas monté bien haut : à Séoul, il était de 4°C, à Daejeon, de 3°C et à Daegu, de 5°C. A l’extrême nord du territoire, le mercure est descendu jusqu’à 0°C. Néanmoins, certaines villes ont quand même été légèrement plus douces, avec Gangneung et ses 7°C, Busan avec 8°C ou encore l’île méridionale de Jeju avec 10°C.Dans l’après-midi, les températures se sont stabilisées aux alentours de 13-14°C pour la moitié nord et de 15-16°C au sud. Cependant, le vent froid a donné la sensation aux habitants du pays du Matin clair d’un temps frisquet.Et ce ressenti a été accentué également par le manque de soleil dans certaines régions. Le nord et l’ouest ont été nuageux tandis que l’est et le sud ensoleillés. De plus, dans l’après-midi, des averses ont eu lieu dans la zone métropolitaine, amenant ainsi de l’humidité.