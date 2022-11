Photo : YONHAP News

La Bourse de Séoul n'a pas tardé pour se remettre dans le droit chemin. Ses deux indices ont terminé dans le positif ce mardi. Le Kospi, celui de référence, augmente légèrement, de 0,23 % et clôture cette séance à 2 480,33 points. Le Kosdaq, celui des valeurs technologiques, prend, quant à lui, 2,11 % et finit à 744,96 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 362,35 wons (-4,65 wons) et le dollar américain 1 318 wons (-7,90 wons).