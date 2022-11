Yoon rentre de sa tournée en Asie du Sud-est après un sommet avec Xi

Photo : YONHAP News

Le sommet Séoul-Pékin s’est tenu pour la première fois depuis trois ans. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a rencontré hier son homologue chinois Xi Jinping, en marge du sommet du G20, organisé à Bali en Indonésie.A cette occasion, Yoon a souligné une relation mature basée sur un respect mutuel, espérant que les deux pays communiquent et coopèrent pour la paix et la stabilité de la péninsule coréenne ainsi que pour les enjeux internationaux comme le changement climatique et la sécurité énergétique.Xi, de son côté, a souligné l’importance géopolitique de la Corée du Sud, avant de demander de relever d’un cran leur communication et leur coordination. Selon lui, la transition radicale que traverse le monde et les défis sans précédent auxquels est confrontée la communauté internationale font de Séoul et Pékin des voisins et partenaires inséparables.Au sujet du dossier nord-coréen, les deux hommes semblent cependant ne pas être sur la même longueur d’onde. Le chef de l’Etat sud-coréen a incité l’empire du Milieu à jouer un rôle plus actif et constructif en évoquant la récente série de tirs de missiles de Pyongyang.Le numéro un chinois s’est contenté de donner une réponse théorique en déclarant que la Corée du Sud et la Chine avaient un intérêt commun sur la question de la péninsule coréenne, et qu’il souhaitait la paix et le dégel des relations intercoréennes.Yoon est rentré ce matin à Séoul après avoir achevé sa visite de six jours en Asie du Sud-est.Bilan de ces derniers jours : à l’occasion du sommet avec son homologue américain Joe Biden et le Premier ministre japonais Fumio Kishida, les trois dirigeants ont adopté un communiqué conjoint englobant la sécurité et l’économie, une démarche inédite.Lors du sommet Corée-USA, Biden a fait part d’une position plus avancée sur la loi américaine sur la réduction de l'inflation (IRA), censée désavantager les constructeurs sud-coréens de voitures électriques.Et d’après le Bureau présidentiel de Yongsan, lors du tête-à-tête Yoon-Kishida tenu dimanche, la menace nord-coréenne était bien évidemment à l’ordre du jour, mais une ambiance favorable à la résolution rapide du dossier du travail forcé sous l’occupation a été créée.