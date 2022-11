Kimchi : les importations battent un record en octobre

Photo : YONHAP News

En octobre, les importations de kimchi - chou salé, épicé et fermenté - ont atteint le plus haut niveau en atteignant plus de 17 millions de dollars, soit un bond de 50,9 % en glissement annuel et une progression de 16,2 % par rapport au mois précédent.Selon les chiffres publiés aujourd’hui par le Service des douanes, le montant des importations de ce met traditionnel du pays du Matin clair entre janvier et octobre de cette année s’est élevé, quant à lui, à 141,5 millions de dollars, soit une augmentation de 30 % sur un an. Ainsi, celles de cette année devrait atteindre entre 160 et 170 millions de dollars, soit le plus haut niveau de l’histoire.En revanche, leurs exportations ont reculé de 12,8 % sur les dix premiers mois de 2022 en s’élevant à 118,6 millions de dollars. Par conséquent, un déficit de quasiment 23 millions de dollars est observé sur cette période.La forte hausse des importations s’expliquerait notamment par la flambée des prix du kimchi « made in Korea » en raison de l’envolée des coûts des matières premières. Concertant les expéditions, il s’agirait plutôt d’un effet de base puisque les ventes hors des frontières avaient grimpé en 2020 et 2021 pour ses bienfaits immunitaires sur fond de propagation du COVID-19.Cependant, selon un responsable du secteur, la vente de kimchi sud-coréen à l’étranger devraient connaître une augmentation constante dans les années à venir.